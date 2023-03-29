Adana´da fırtına ağaçları devirdi

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Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA´da saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatısı uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün uyarısının ardından kentte gece yarısı sıralarında sağanak etkili oldu, bugün öğle saatlerinde de fırtına başladı. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtınada araçların üzerine devrilen ağaç ve aydınlatma direkleri maddi hasara neden oldu. Seyhan ilçesi Yeşiloba Sanayi Sitesi'nde de bazı iş yerlerinin çatısı uçtu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-03-29 14:44:51



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