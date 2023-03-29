Adana'da 3.9 ve 4.5'lik depremlerle sallandı



SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, 11 dakika arayla Richter ölçeğine göre 3.9 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.36'da 3.9, saat 19.47'de ise 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Saimbeyli Gülşah ÖZGEN

2023-03-29 20:21:44



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