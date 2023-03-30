Uyuşturucuyla yakalandı, suçu birlikte yaşadığı kadının üzerine attı



Nuri PİRAnıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da evinde ve üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen Mehmet Emin G. (34), bonzainin dini nikah ile birlikte yaşadığı kadına ait olduğunu öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından torbacılık yaptığı belirlenen Mehmet Emin G.'nin adresine operasyon düzenlendi. Sokakta yakalanan Mehmet Emin G.'nin üst aramasında; reçete ile satışı yapılabilen uyuşturucu etkili 5 hap çıktı. Şüphelinin evinde yapılan aramada da 22 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin, 6 gram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Mehmet Emin G., polisteki ifadesinde; dini nikahla birlikte yaşadığı kadın ile kavga ettiğini, hapları kullanmak için aldığını öne sürdü. Şüpheli, evdeki bonzaiyi ise kadının kullandığını, husumetlisi olduğu için silah bulundurduğunu iddia etti. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Emin G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Nuri PİR

2023-03-30 10:57:30



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