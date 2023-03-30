Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Adana'da



Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)MACARİSTAN Cumhurbaşkanı Katalin Novak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Meclis Başkanlığı'nda yaptığı görüşmenin ardından deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere uçakla Adana'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Meclis Başkanlığı'nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Novak, daha sonra deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere Esenboğa Uluslararası Havalimanı'ndan özel uçakla Adana'ya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Novak'ı, İncirlik Üssü'nde Adana Valisi Süleyman Elban karşıladı. Novak, İncirlik'ten bindiği helikopterle incelemeleri için deprem bölgesine hareket etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2023-03-30 16:59:43



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