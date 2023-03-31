Siparişle uyuşturucu satan 3 şüpheliye tutuklama



Nuri PİRAnıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da sipariş usulü uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Ramazan B. (23) ile suç ortakları Cihan D. (27) ve Yunus D. (23), yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi´nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından aynı evde yaşayan Ramazan B., Cihan D. ve Yunus D.´nin, uyuşturucu maddeleri sipariş usulü ile müşterilerine ulaştırdığı saptandı. Harekete geçen ekipler, Ramazan B.´yi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.

Polis, şüphelilerin yaşadığı apartman dairesine operasyon düzenledi. Yapılan baskında Cihan D. ile Yunus D. de gözaltına alınırken, evde satışa hazır halde paketlenmiş 72 gram esrar, 12 gram bonzai, 64 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 lira ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, evdeki uyuşturucu maddeleri satmadıklarını, kendileri kullanmak için aldıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Anıl ATAR

2023-03-31 10:20:52



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