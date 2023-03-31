"Enerjisa 186 Çağrı Merkezi olarak depremlerle 2 milyonu aşan arama için seferber olduk"



Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)-ENERJİSA 186 Çağrı Merkezi, Toroslar EDAŞ bölgesindeki depremzedeler için ilk andan itibaren çağrılarına kesintisiz devam etti. Depremzede vatandaşların talep ve isteklerini en hızlı şekilde karşılayan ve yetkililere bildiren 186 Çağrı Merkezi´ne gelen aramaların sayısı 2 milyonu aştı.Enerjisa 186 Çağrı Merkezi, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli büyük depremin yaşandığı 6 Şubat gününden itibaren Toroslar EDAŞ bölgesindeki depremzede vatandaşlara destek olmak ve bölge halkına hizmet verebilmek için seferber oldu. Afetzedeler yardım alabilmek için 186´ya ulaştı. Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, faaliyet gösterdiği 14 ilde 186 Çağrı Merkezi´ne müşterilerden gelen başvuruları en kısa sürede yanıtlamak için yoğun çalışmalarını afet sürecinde de titizlikle sürdürdü. Afet sonrası Toroslar EDAŞ bölgesinden 186 Çağrı Merkezi´ne gelen çağrıların sayısı 2 milyonu geçti.DEPREMDEN SONRA ÇAĞRI SAYISI YÜZDE 27 ARTTIDeprem nedeniyle Toroslar EDAŞ 186 Çağrı Merkezi´nin ofisi de boşaltılmak zorunda kalındı. Binadaki hasar durumu netleşene kadar geçen sürede ise, müşteri temsilcileri güvenli alanlarda hizmetlerine hız kesmeden devam edip çağrı aldı. Toroslar EDAŞ 186 Çağrı Merkezi 1 Ocak 5 Şubat tarihleri arasında günlük 32 bin 530 çağrı karşılarken, depremin yaşandığı 6 Şubat tarihinden sonraki 48 günlük süreçte ise bu sayı yüzde 27 artarak günlük 41 bin 210 aramaya ulaştı.JENERATÖR TALEPLERİNİN KARŞILANMASI İÇİN KOORDİNASYON SAĞLANDIEnerjisa Dağıtım Şirketleri, depremin yaşandığı ilk andan itibaren devreye aldığı afet planları uyarınca da destek ekiplerinin gerekli tüm araç ve çeşitli büyüklükteki jeneratörlerin bölgeye sevkini gerçekleştirirken, Toroslar EDAŞ 186 Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen çağrılarda belirtilen enerji taleplerinin karşılanması için çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca gelen çağrılardaki jeneratör taleplerinin karşılanması için koordinasyonu eksiksiz sağladı.EN BÜYÜK TALEP JENERATÖREToroslar EDAŞ 186 Çağrı Merkezi, vatandaşların çadırlarda ve hasarsız evlerde kullanmak üzere talep ettiği jeneratör temininin sağlanması için yüzde 80´i Hatay ilinden gelen 300 adet jeneratör talebi çağrısını resmî kurumlara ileterek koordinasyon sağladı. Toplam 6 bin 446 adet çadır, çadır kent ve konteyner kent için yapılan enerji talepleri de resmî kurumlara iletti. Ayrıca, depremde evi yıkılan ve alternatif alanlara yerleştiren müşteriler ile elektrikli cihaz kullanan, yeni ameliyat olan, hasta çocukları bulunan ve kırsal alanlarda besi hayvanları bulunan vatandaşların enerji ve aydınlatma taleplerine yönelik çağrıları cevapladı.SIĞINDIĞI EVİN BODRUMUNDA KESİNTİSİZ HİZMET VERDİAdana´daki depremi yaşayan çağrı merkezi çalışanı Kübra Deniz ise deprem anında panikle ailesiyle evi terk ettiğini ve bir bağ evine sığındığını söyledi. Deniz, ilk etapta durumun ciddiyetinin farkında olmadığını belirterek, "Haberleri görünce durumun çok ciddi olduğunu anladık ve bizim hizmet verdiğimiz bölgelerin bizlere ihtiyacı olduğunu düşündük. Adana´ya tekrar gelerek iş ekipmanlarımı almak için eve girdim. O sırada 2´nci büyük depreme yakalandım ve evimizin kolonu patladı. O korkunç durumda bilgisayarımı alıp evi terk ettim. Tekrardan bağ evine gittim. Ev küçük ve kalabalık olduğu için evin bodrumunda kendime çalışma alanı yaratıp çağrı almaya başladım. Gelen çağrılarda Hatay bölgesinin çok sayıda jeneratöre ihtiyacı olduğunu öğrendik. Gerek kayıt gerekse mail ile müşterilerimizin taleplerini yetkililere bildirdik. Müşterilerin bize ihtiyacı vardı. Müşterilerimiz çok korkuyordu. Çoğu çağrıyı ağlayarak karşıladım diyebilirim" dedi.`BÖLGEDE YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ´Şirkette 2 yıldır çalışan ve Elazığ depremini de yaşayan çağrı merkezi operatörü Cansel Aslan ise, "Adana´da depreme 9´uncu katta yakalandım. Ailemle birlikte can güvenliğimizi sağlamak adına güvenli bir bölgeye gittik. Bölgede vatandaşlarımıza hizmet vermek ve yardımcı olmak için iş ekipmanlarımı alarak Konya´daki akrabalarımın yanına gittim. Orada çağrı cevaplamak için sisteme giren ilk temsilcilerden birisiydim. Özellikle Hatay´daki depremzede vatandaşlarımıza hizmet vermek amacıyla çadır kent ve konteynerlere enerji taleplerin yoğun geldiğine dair kayıtlar aldım. Bu kayıtları yetkililerimize bildirerek vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Depremin ilk gününden bu yana bölgede yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Aldığımız çağrılar doğrultusunda çadır kent ve konteynerlere enerji verilmesini sağladık. Birçok müşterimize bölgeye enerji arzı sağlanması ve arıza durumlarına müdahale sağlanması için destekte bulunduk" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Adana / Merkez DHA

2023-03-31 13:54:07



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