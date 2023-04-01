Sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Rıdvan Araz (27), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Rıdvan Araz (27), silahlı saldırıya uğradı. Araz, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Araz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Rıdvan Araz'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonlarda olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-04-01 13:06:15



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