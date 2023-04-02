Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama



Nuri PİR-Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenerek yakalanan Orhan A., (38) ile Servet D., (31) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Orhan A.'nın uyuşturucu madde temin ettiği ve torbacılar aracılığıyla sattığı tespit edildi. Ekipler, evine düzenlenen operasyonda Orhan A.,'yı yakaladı. Adreste yapılan aramada 3 kilo 384 gram bonzai, 1,88 gram metamfetamin, 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheli Orhan A. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ekipler sokakta fiziki takibi sürdürdü. Bir süre sonra Orhan A.,'nın evine gelip, kapıyı çalan Servet D. de gözaltına alındı. Servet D.,´nin 'torbacı' olduğu ve uyuşturucu madde satın almak için Orhan A.'nın evine geldiği belirtildi. Servet D., emniyetteki sorgusunda Orhan A.,'nın kendisine borcu olduğunu, parasını almak için evine gittiğini öne sürdü. Orhan A., ise susma hakkını kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Servet D., ile Orhan A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Anıl ATAR

2023-04-02 09:53:37



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