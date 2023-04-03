Çaldıkları motosikletle yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da bir haftada iki motosiklet çalan Feridun K. (33), Kazım A. (35) ve Berdan A. (43), polisin operasyonuyla yakalandı. İfadesinde, motosikleti satın almak için buluştuğu sırada yakalandığını öne süren Kazım A. ile arkadaşlarını suçlayan Feridun K. ve Berdan A. tutuklandı.

Olay, 22 Mart gecesi Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi´nde meydana geldi. 3 şüpheli, müstakil evin bahçesindeki motosikleti, gidon kilidini kırıp, çaldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Feridun K. ile Kazım A.´nın motosikleti çaldığı, Berdan A.´nın ise gözcülük yaptığını tespit etti. Mahalleden arkadaş oldukları belirlenen şüpheliler, 29 Mart gecesi bu kez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi´nde bir motosiklet daha çaldı. Şüphelilerin, motosikleti çaldıktan sonra 19 Mayıs Mahallesi´ndeki bir inşaat şantiyesine gidip, saklandıkları saptandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen şantiyeye baskın yaptı. Bu sırada Feridun K. ile Berdan A. çalıntı motosikletin üzerinde, Kazım A. ise ayakta sohbet ederlerken yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Kazım A., motosikleti satın almak için buluştuklarını, hırsızlık yapmadığını öne sürdü. Feridun K. ise hırsızlığı diğer 2 şüphelinin gerçekleştirdiğini, Berdan A. ise olayda sadece gözcülük yaptığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-04-03 09:59:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.