Otomobilin iş yerine girdiği kaza, kamerada

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobilin dükkana girdiği kazada 2 kişi hafif yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, iş yeri sahibi ile içerideki 3 kişinin panik içinde dışarı kaçıştığı görüldü.
Kaza, 31 Mart günü saat 00.30 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi´nde meydana geldi. Sürücünün Ordu Caddesi´ne dönerken hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobil, kavşaktaki dükkana girdi. İş yerinin camları ve kaldırımda bulunan içecek dolabı kırıldı. Bu sırada alışveriş yapan 3 kişi ile iş yeri sahibi büyük korku yaşayıp, kendilerini dışarı attı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilden çıkarılan 1´i kadın, 2 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-04-03 12:17:42
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