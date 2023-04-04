Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)ADANA merkezli 10 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 136 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kuran 136 kişiyi tespit etti. Şüphelilerin 'adam yaralama' ve 'silah ve uyuşturucu ticareti' başta olmak üzere 71 suça karıştığı tespit edildi. Adana merkezli İstanbul, Antalya, İzmir, Kocaeli Niğde, Mersin, Kayseri, Diyarbakır ve Kırklareli'de çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Görüntü Dökümü
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-Şüphelilerin adli tıpa getirilmesi
-Adli Tıp'tan genel görüntü
DHA-Gündem Türkiye-Adana / Merkez Haber-Kamera: Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)
2023-04-04 07:57:25
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