Otomobillerin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasında

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin karıştığı kaza, iş yerlerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Saimbeyli Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 01 ANK 551 plakalı otomobil, sollama yaparken şerit değiştiren başka otomobile, ardından iş yerinin merdivenlerine çarptı. Kazada yaralanan 01 ANK 551 plakalı otomobilin sürücüsü, çağırılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi´ne götürülüp tedaviye alındı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-04-04 12:00:39



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