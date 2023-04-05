Polonya'dan 44 yıllık minibüsüyle depremzedelere yardım için geldi



Nuri PİR-Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-POLONYA'da restoran zinciri kuran Hasan Marçin (55), baba yadigarı 44 yıllık minibüsü ile 6 günde Hatay'a gelip, depremzede çocuklara top ve çikolata dağıttı. Daha önce depremzedeler için 2 TIR yardım gönderdiğini belirten Marçin, "Bölgeye yeni bir TIR daha göndereceğiz. O gelene kadar deprem bölgelerinde olacağız" dedi.

Adana'dan 50 yıl önce ailesiyle Almanya'ya göç eden, 20 yıl önce de yerleştiği Polonya'da 17 şubeli restoran zinciri kuran Hasan Marçin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım kampanyası başlattı. Deprem bölgesindeki AFAD depolarına 2 TIR dolusu insani yardım malzemesi gönderen Marçin, daha sonra Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Baba yadigari 44 yıllık minibüsün bakımlarını yaptırıp, araca çocuklar için top ve çikolata yükleyen Marçin, 6 günlük yolculuğun ardından Hatay'a ulaştı. Daha sonra Osmaniye'ye geçen Marçin, depremzede çocuklara top ve çikolata dağıttı.

'HİÇBİR ŞEY EKRANDA GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLMİŞ'

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'ya da gideceğini belirten Hasan Marçin, "5 yaşından beri gurbette yaşıyorum. Babam, bu araçla bizi gurbetten Türkiye'ye getirirdi. Çok sayıda sınır geçerdik, etkilenmezdik ama Kapıkule'deki Türk bayrağını görünce ağlardık. Deprem nedeniyle 10 gün televizyon başından kalkamadım. Bu yaşımda tansiyon hastası oldum. Hiçbir şey ekranda göründüğü gibi değilmiş. Çocukların yüzündeki ışıltıyı görünce, yaptığınız işin ne kadar güzel ve kutsal olduğunu anlıyorsunuz. Allah, bir daha böyle afet göstermesin, çok büyük bir afet. Bölgeye yeni bir TIR daha göndereceğiz. O gelene kadar deprem bölgelerinde olacağız. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya çevrelerine gideceğiz. Ramazan Bayramı'nı oralarda geçireceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Anıl ATAR

2023-04-05 11:45:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.