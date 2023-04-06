Adana'da dolmuş, otobüs durağına daldı; 1 ölü, 7 yaralı

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Nuri PİRCan ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'nın Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkan dolmuş, otobüs durağına girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı, dolmuş şoförü ise kaçtı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Kiremithane hattında çalışan 01 M 0382 plakalı dolmuş, sürücüsünün kontrolünden çıkarak çok sayıda kişinin beklediği otobüs durağına daldı. Kazada durakta bekleyen Halil Çiftçi (71) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı, dolmuş şoförü ise kaçtı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Dolmuşun hızla geldiğini fark edip, son anda duraktan kaçan Ümit Karabay, "Başımı kaldırdığımda araç, çok yakındı. İnsanlara, 'Kaçın' diyemedim, kendimi kaldırıma attım. Çok hızlıydı. Fren izi bile yok. Durağa çarparak durabildi" dedi.

Polis, kaçan şoförü bulmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Can ÇELİK

2023-04-06 09:56:31



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