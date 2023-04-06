3 marketi silahla soyan şüpheli dövmelerinden tespit edildi



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da, farklı tarihlerde 3 ayrı marketi silahla soyan U.A. (16), ellerindeki kaplan ve tüy dövmelerinden tespit edilip, yakalandı. 28 suç kaydı olduğu belirlenen U.A. tutuklanırken, soygun anları kameralara yansıdı.

Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi'nde bir zincir marketin şubesine, 11 Mart'ta, yüzünü kapüşonla gizleyerek giren U.A., temizlik yapan çalışanları pompalı tüfekle tehdit edip kasaya yöneldi. Tedirginlik yaşayan çalışanlar ve müşteriler marketten kaçtı. Şüpheli, kasayı yerinden sökmeye çalıştı ancak yapamayınca kaçtı. U.A., bir gün sonra yine pompalı tüfekle, başka markete girip kasiyeri tehdit etti, içinde 4 bin lira olan kasayı söküp kaçtı. U.A., 27 Mart'ta, aynı caddedeki başka markete daha girip, kasiyeri bıçakla tehdit ettikten sonra kasadaki 1000 lirayı aldı.

SOYGUN ANLARI KAMERADA

Soygun anları marketlerdeki güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri görüntüler üzerinde yaptığı incelemede, ellerindeki kaplan ve tüy dövmesi olan şüphelinin U.A. olduğunu belirledi. 'Yağma', 'Hırsızlık' ve 'Uyuşturucu kullanmak' suçlarından 28 kaydı olduğu tespit edilen U.A., Şakirpaşa Mahallesi´ndeki evinde yakalandı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden U.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-04-06 11:08:07



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