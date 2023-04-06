Üzerine kaya düşen otomobildeki 4 öğretmen öldü (2)- Yeniden

İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (DHA)ADANA´nın Saimbeyli ilçesinde okuldan eve gitmek için yola çıkan öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobilin üzerine kaya düştü. Olayda, 4 öğretmen hayatını kaybetti.
SaimbeyliFeke kara yolunda saat 14.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobilin üzerine düştü. Olayda, Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 4 kişinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.
Öğretmenlerin, okuldaki derslerinin ardından, oturdukları Feke ilçesine gitmek için yola çıktıkları bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Saimbeyli İbrahim ÖZTAŞ
2023-04-06 15:45:46
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