Kampanyası için verilen kumbarayı almayan İnce: Ben seçilince Çankaya Köşkü'ne getir



Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Adana'da yanına gelen Halil İbrahim Kandemir'in (9) seçim kampanyasına katkı olması için kumbarasını verme isteğine karşılık, "Bu bana fazla yük olur. Sen bunu sakla. Sonra ben seçilince Çankaya Köşkü'ne getir bunu. Hazineye vereceğim bu parayı" dedi.

Deprem bölgesi Hatay´ı ziyaret edip, iftar programına katılmak için saat 16.00 sıralarında uçakla Adana Havalimanı'na gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada partililer tarafından karşılandı. Kendisini bekleyenlerle sohbet eden İnce'nin yanına, seçim otobüsüne yürürken Halil İbrahim Kandemir geldi. Kandemir, yanında getirdiği kumbarayı İnce'ye uzatarak seçim kampanyasına katkıda bulunmak istediğini söyledi. Kandemir'e sarılıp öpen fakat kabul edemeyeceğini söyleyen İnce, "Bu bana fazla yük olur. Sen bunu sakla. Sonra ben seçilince Çankaya Köşkü'ne getir bunu. Hazineye vereceğim bu parayı" dedi.

İnce, daha sonra seçim otobüsüne binerek Hatay'a doğru yola çıktı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-04-06 17:32:21



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