Üzerine kaya düşen otomobildeki 4 öğretmen öldü (4)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLECEKLER

Adana'nın SaimbeyliFeke karayolunda, seyir halindeki 01 AJN 537 plakalı otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç'ın Adana'da, sınıf öğretmeni Dilek Altıparmak'ın Adana'nın Feke ilçesinde, Ümmühan Dilbilir'in Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Sosyal bilgiler öğretmeni Rahime Topak'ın ise Adana'nın Kozan ilçesinde yarın toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Ali GÖKDAL

2023-04-06 18:49:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.