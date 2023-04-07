Üzerine kaya düşen otomobilde ölen öğretmenler son yolculuğuna uğurlanıyor (2)



BAKAN ÖZER, CENAZEYE KATILDI

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, okuldan eve dönerken, içinde bulundukları otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu ölen sınıf öğretmenleri Dilek Altıparmak ve Ümmühan Dilbilir'in cenazeleri, otopsi sonrası, üzerlerine Türk bayrakları konulmuş tabutlarla Kozan Asri Mezarlığı'na getirildi. Mezarlıkta bulunan camideki cenazeye, öğretmenlerin aileleri ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana Valisi Süleyman Elban, kent protokolü ve bölge halkı katıldı.

BEKAR ÖĞRETMENİN TABUTUNA DUVAK

Bekar olduğu öğrenilen Dilek Altıparmak'ın tabutunun üzerine duvak konuldu. Annesi Fatma ve ağabeyi Fatih Altıparmak ile öğrencileri, gözyaşı döktü.

Ümmühan Dilbilir'in eşi Emrah Dilbilir, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Dilbilir'in, 9 çocuklu ailenin en küçüğü olduğu, ilk olarak 7 yıl önce Ankara Altındağ'a atandığı, geçen sene de tayininin Saimbeyli'ye çıktığı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin ailelerini teselli etti. Altıparmak ve Dilbilir'in cenazeleri, kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

GEÇEN AĞUSTOS EVLENMİŞ

Sınıf öğretmeni Pınar Kılıç'ın (29) cenazesi ise Adana Buruk Mezarlığı'na getirildi. Kılıç'ın geçen ağustos ayında evlendiği matematik öğretmeni Muhammet Ali, eşine, tabutunu okşayarak veda etti. Babası Atila Özdemir'in de güçlükle ayakta durabildiği Pınar Kılıç'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. (DHA)

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Can ÇELİK-Ali GÖKDAL

2023-04-07 15:01:04



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