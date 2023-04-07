Üzerine kaya düşen otomobilde ölen öğretmenler son yolculuğuna uğurlandı (3)



`UNUTMAMAK VE UNUTULMAMAK DİLEĞİYLE´

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, okuldan eve dönerken, içinde bulundukları otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu ölen 4 öğretmenden Ümmühan Dilbilir´in, geçen yıl Ankara´da görev süresinin dolduğu Tevfik Ünsal İlkokulu öğrencilerine veda ettiği görüntüler ortaya çıktı. Birinci kademe mezuniyet töreninde öğrencilerine hediyeler ve plaket veren 4-B sınıfı öğretmeni Dilbilir´in, "Unutmamak ve unutulmamak dileğiyle. Hoşça kalın. Hakkınızı helal edin. Plaketler sadece öğretmenlere verilmez çocuklar. Siz de en güzel plaketleri hak ettiniz. Tebrik ediyorum sizi" ifadeleri dikkat çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan ADANA,(DHA)

2023-04-07 15:29:45



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