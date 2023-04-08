'Sarılar' suç örgütü operasyonunda 59 tutuklama



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA merkezli 5 ilde 'Sarılar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 105 şüpheliden, örgüt lideri Kenan Sarı´nın da aralarında olduğu 59'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Nitelikli yağma', 'Uyuşturucu ve silah ticareti' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' gibi 71 ayrı suça karışan, kendilerini 'Sarılar' olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti. Polis, liderliğini Kenan Sarı'nın yaptığı belirlenen örgüt üyelerine yönelik, 4 Nisan'da Adana merkezli 5 ilde, 105 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda Kenan Sarı saklandığı Seyhan ilçesindeki rezidansta, diğer 104 şüpheli de adreslerinde gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız 12 tabanca, 3 av tüfeği, 745 uyuşturucu hap, 1 kilo 655 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kenan Sarı'nın da aralarında bulunduğu 59'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 39'u adli kontrol şartı, 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-04-08 10:31:29



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