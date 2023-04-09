Evin bahçesine EYP atıp, pompalı tüfekle ateş ettiler

ADANA, (DHA)ADANA´da kimliği belirsiz kişiler, Cumali K.´nin evinin bahçesine el yapımı patlayıcı atıp, pompalı tüfekle havaya ateş açtıktan sonra kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Cumali K.´nin evinin önüne gelen kişiler, pompalı tüfekle havaya ateş açıp, bahçeye de el yapımı patlayıcı atarak kaçtı. Patlama sesi üzerine uyanan Cumali K.´nin ailesi durumu polise bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bomba imha uzmanları da etrafa saçılan parçaları toplayarak, inceleme başlattı. Bir süre sonra Cumali K.´nin evine gelen yakınları taşkınlık çıkardı. Polis gruba müdahale etti. Kısa süreli arbedenin ardından grup dağılırken, polis de sokakta güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)
2023-04-09 13:14:23
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