Adana'da tehlikeli asker uğurlaması

ADANA, (DHA)ADANA´da asker uğurlaması yapan kişiler alt geçitte araçlarıyla yol kesti, bazıları ise tehlikeye aldırmadan konvoyda araçların camından sarkarak yolculuk yaptı. Tepkilere neden olan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Askere gidecek olan arkadaşlarını uğurlamak isteyen gençler gece saatlerinde araç konvoyuyla Turhan Cemal Beriker Bulvarı´nda ilerledi. Konvoydaki bazı araçlar kapıları açık şekilde ilerlerken bazı araçların camlarından sarkan gençler ise tehlikeye aldırış etmedi. Konvoyun en önündeki bazı araçlar bulvardaki alt geçitte yol kesti. Araçlarından inen gençler meşaleler yakarak bir süre eğlendi. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Asker uğurlaması, tepkilere neden oldu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2023-04-09 13:19:08
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