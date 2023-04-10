Evde bebek ölü bulundu, anne 'Bir haftadır uyuyor zannediyordum' dedi (2)

CENAZEYE SAHİP ÇIKAN OLMADI
Adana´da annesi Ayşegül Talay´ın (30), evin anahtarını unuttuğu için itfaiyeden yardım istemesi üzerine, kapıyı kırıp içeriye giren ekipler tarafından ölü bulunan iki aylık Mehtap bebeğin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen kimse tarafından teslim alınmadı. Öte yandan tutuklanan anne Ayşegül ve polis tarafından aranan kayıp baba Suat Talay´ın komşularının, çiftin uzun süredir uyuşturucu bağımlısı olduğunu, bundan dolayı mahallelinin onlarla iletişim kurmadığını söyledikleri öğrenildi. Olayın yaşandığı evin tüm pencere ve camlarının da kırık olması dikkat çekti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-04-10 15:22:28
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