Adana'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ala hayatını kaybetti

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Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´nın Yüreğir ilçesinde annesiyle birlikte yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 14 yaşındaki Ala El Absi, hayatını kaybetti.

Kaza, gece geç saatlerde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ala El Absi adlı genç kıza, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AT 1259 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle genç kız metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Absi´nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü. Absi´nin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-04-11 00:47:29



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