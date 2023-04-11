Yolcusuz otobüsten 100 kilo esrar çıktı

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Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)-ADANA'da içerisinde yolcu olmayan şehirlerarası otobüste yapılan aramada, 100 kilo 294 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu kentlerinden gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu. İçerisinde yolcu bulunmayan otobüste narkotik köpek ile yapılan aramada, koltuklar arasına gizlenmiş 155 pakette toplam 100 kilo 294 gram esrar ele geçirildi. Şoför Mehmet K. (45) ile yanındakiler Mahmut A. (33) ve Mehmet Ali K. (22), gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-04-11 10:33:11



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