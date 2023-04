Depremde uzuvlarını kaybeden kardeşlere Çocuk İyilik Merkezi'nde protez takıldı

Gülşah ÖZGENEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde anne ve babasını kaybeden, sol kolu dirsek altından kesilen Berat (10) ile sağ bacağı diz altından kesilen Ecrin Polatlar (3) kardeşlere, Adana Çocuk İyilik Merkezi Projesi kapsamında ücretsiz protez takıldı. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), proje kapsamında depremde büyük yara alan çocukların tedavilerinin hayat boyu ücretsiz olarak devam ettirileceğini bildirdi. Anneanne Elvan Gökşen (52), "Ecrin'in ayağı bendim. Çocuk şükür, artık kendi ayakları üzerinde duracak ve yürüyebilecek" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde evleri yıkılan Elif (28) ile Yusuf Can Polatlar (37) çifti yaşamını yitirirken, çocukları Nuri (12), Berat ve Ecrin Polatlar yaralı kurtuldu. Enkaz altında kalan Ecrin'in ezilen sağ bacağı diz altından, Berat'ın ise sol kolu dirsek altından ampute edildi. Dede Nuri Can Polatlar (60) torunlarına kol ve bacak protezleri takılması için Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde faaliyete geçen Çocuk İyilik Merkezi'ne başvurdu. Burada yapılan muayene ve hazırlığın ardından Ecrin ile Berat'ın protezleri takıldı. Sağ eli kırılan Nuri ise fizyoterapiye alındı. Depremzede kardeşlerin bu merkezde ücretsiz olarak hayat boyu takip edileceği bildirildi.

Kardeşlerin dedeleri Nuri Can Polatlar, "Depremde oğlum, gelinim vefat etti. 10 yaşında torunumun kolunu, küçük torumun bacağını kestiler. Çukurova Üniversitesi'nin rektörü ve doktorları torunlarımın tedavilerini yürütüp ücretsiz olarak protezlerini taktı. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

'ECRİN ARTIK KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLECEK'

Anneanne Elvan Gökşen ise, "Çok büyük bir acı yaşadık. Bunu ancak yaşayan bilir. Torunlarımın protezleri bugün takıldı. Ecrin'in ayağı bendim. Artık kendi ayakları üzerinde duracak ve yürüyebilecek. Çok mutluyum, çok memnunum, çok şükür" diye konuştu.

ÇÜ'DE ÇOCUK İYİLİK MERKEZİ PROJESİ HAYATA GEÇTİ

Depremden etkilenen çocuk ve gençlere umut olması amaçlanan Çocuk İyilik Merkezi ile ilgili detayları paylaşan ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, "6 Şubat depremi tüm toplumu etkilediği gibi çocuklarımızı da derinden yaraladı. Maalesef annesiz ve babasız kalan çocuklarımız olduğu gibi göçük altında kaldığı için veya tedavi sürecinin bir parçası olarak bazı uzuvlarını kaybeden çocuklarımız oldu. Çocuk İyilik Merkezi, bu evlatlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm rehabilitasyonları yapabilmek, ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olarak topluma katabilmek için üniversitemiz önderliğinde, Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Amerika'daki Türk Dernekleri Birliği ile birlikte hayata geçirdiğimiz bir projedir" diye konuştu.

DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ HİZMET

Rektör Prof. Dr. Tuncel, yurt içi ve yurt dışı çözüm ortakları ile birlikte hayata geçirilen merkezin Türkiye'de depremden etkilenmiş, 21 yaşından gün almamış kişilerin tüm rehabilitasyon, en ileri teknoloji ortopedik ve psikolojik ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayacağını belirterek, "Ayrıca çocuklarımıza uzun süreli eğitim ve iş edinme destekleri vermeyi planlıyoruz. Adana'ya gelemeyecek çocuklarımız, bulunduğu şehirlerde tedavilerini yürüten doktorları, psikologları ya da fizyoterapistleri aracılığıyla cocukprotez.org sitesi üzerinden başvuru yaparak bize ihtiyaçlarını bildirebilirler. Şu ana kadar toplam 17 başvuru aldık. Depremden etkilenen ve başvuran tüm çocuklarımız bu hizmetlerden yararlanabilecekler. Bu çocuklarımızı tespit etmek ve ulaşabilmek için olağanüstü gayret sarf ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN

