Açtıkları kuyuya düşen işçi, yaralandı

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Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA´da dengesini kaybedip açtıkları kuyuya düşün Berkay Yılmaz Ölçel, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi´ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Kuyu açma çalışması yapan işçilerden Berkay Yılmaz Ölçel, dengesini kaybedip içine düştü. Ölçel´in arkadaşları, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, halatlarla metrelerce aşağı inip, vücudunda kırıklar oluşan Ölçel´i kurtardı. Halatla yukarı çıkarılan Ölçel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-04-11 14:00:14



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