Can pazarına dönen kavga, `Motosikleti yavaş sür´ uyarısı yüzünden çıkmış



Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın, şüphelilerden Zeki A.´nın (20) yanından motosikletle geçen Ferdi Ü.´yü (26) `Yavaş sür´ diye uyarınca çıktığı belirlendi. Olaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 6´sı, tutuklandı.

Olay, 5 Nisan günü saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi´nde meydana geldi. Sokakta Zeki A. ile motosikletle yanından geçen Ferdi Ü. kavga etti. Taraflar, bir süre sonra yakınlarını çağırıp tekrar aynı noktada buluştu. İki grup arasında çıkan tartışma, bu kez silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 8 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sırtından yaralanan Muzaffer Üzer (32), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Serhan Ü. (35), Celal Ü. (42), Tuncer Ü. (20), ve Metin Ü. (32) ile diğer gruptan Zeki A., Şeyhmus A. (22) ve Kasım E. (49) tedaviye alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis, olaya karışan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Celal Ü., Mustafa Ü. (27), Zeki Ü. (29), Zeki A., Şeyhmus A. ve Kasım A. tutuklandı, Tuncer Ü., Metin Ü., Ferdi Ü. ve Bayram Ü. (59) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Olay günü Zeki A.´nın, motosikletle önünden geçen Ferdi Ü.´yü 'Motosikleti yavaş sür' diyerek uyarınca kavga ettiği ortaya çıktı. Tarafların bir süre sonra yakınlarını çağırıp tekrar aynı noktada buluştuğu, bu kez kavgada silahların kullanıldığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK

2023-04-12 10:13:17



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