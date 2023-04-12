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Ömer Çelik: Bu seçim siyasi hayatımızın en kritik seçimidir

DHA

Ömer Çelik: Bu seçim siyasi hayatımızın en kritik seçimidir


Nuri PİR-Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugüne kadar vesayetin her türlüsüyle uğraştıklarını belirterek, "Şimdi bunlar önümüze bir siyasi kompozisyon çerçevesinde, siyasi denklem çerçevesinde geliyor. Onun için bu seçim siyasi hayatımızın en kritik seçimidir. Sadece adaylarımızın değil, tüm aday adaylarımızın, tüm arkadaşlarımızın hep birlikte bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor" dedi.
AK Parti 28´inci Dönem Adana Aday Tanıtım Toplantısı, Yüreğir Kültür Merkezi´nde düzenlendi. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Adana 1'inci sıra milletvekili adayı Ömer Çelik´in yanı sıra mevcut milletvekilleri, belediye başkanları, İl Başkanı Mehmet Ay, milletvekili adayları ve parti yöneticileri katıldı.
'BİZE VERİLMEK İSTENEN MUHTIRALARI KAĞIT PARÇASINA ÇEVİRDİ'
Toplantının açış konuşmasını yapan Mehmet Ay, 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a ve AK Parti´ye bugüne kadar pek çok tuzak siyasi kurulduğunu ve tuzakların hepsini bertaraf ettiklerini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bütün hükümetlere muhtıra verildiğini belirten Çelik, "Bize verilmek istenen muhtıraları kağıt parçasına çevirdik. Tüm hükümetler bu muhtıra karşısında selam durmuştu. Bir tek bizim hükümetimiz, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız Erdoğan 27 Nisan gecesi bir muhtıra verilmeye kalkışıldığı zaman Türkiye'de ilk defa tarih yazarak, `Muhtırayı kabul etmiyorum, bunu size aynen iade ediyorum' dedi. O zaman muhtıra olarak verilmek istenen şey, o irade karşısında bir kağıt parçasına dönüştü" diye konuştu.
'KARA PROPAGANDA DEVAM EDİYOR'
15 Temmuz darbe girişimine ve siyasi gündeme de değinen Çelik, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Türkiye'nin milli egemenliğini gasbetmek için darbe girişiminde bulunduğu zaman, cumhurbaşkanımız `Milletime sesleniyorum´ dedi. `Milletim meydanlarda olsun´ dedi. Cumhurbaşkanımız bu çağrıyı attığı an İstasyon Meydanı tıka basa doluydu. Demokrasi nöbeti tuttular. Adana'daki kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz demokrasi sınavını her zaman başarıyla vermiş, mesele memleket meselesiyse her zaman bir adım önde olmuş. Demokrasi mücadelesine büyük bir emek vermiştir. Şimdi yine aynı propagandalar, aynı kara propaganda merkezlerinin faaliyetleri devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza, Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış, ikide bir `Diktatör´ diyor. Diktatör, halkından korkan kişiye denir. Diktatör, halkını gördüğü zaman tankın, topun, tüfeğin arkasına saklanana denir. Oysa cumhurbaşkanımız 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürümüştür. Hiç merak etmeyin eğer cumhurbaşkanımız Mavi Vatan'dan taviz verseydi, terörle mücadele konusunda onlardan gelen itirazlara kulak verseydi, Azerbaycanlı kardeşlerimizin Karabağ Savaşı'na destek vermeseydi, Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi korumak için irade ortaya koymasaydı, bugün ona `Diktatör´ diyenler `Çok büyük demokrat´ diyeceklerdi. Onun için geçende çok güzel bir analiz çıktı. Diyor ki bir batılı yayın organında `Erdoğan kazanırsa, Türkiye bağımsız ve müstakil çizgisini sürdürecek. Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa, batıyla daha uyumlu bir dış politika çizgisi ortaya koyacak.´" dedi.
HEP BİRLİKTE MÜCADELE ÇAĞRISI
Altılı masayı ve muhalefet partilerini eleştiren Çelik, şunları söyledi:
"Şimdi tabloyu gözümüzün önüne bir getirelim. Kılıçdaroğlu´nun 6'lı, 7'li, 8'li masada adaylığı açıklandığından itibaren ne tür açıklamalar yapıldı? İlk önce ortaklarından biri açıklama yapılmadan, `Bu masa kumar masası ya da noter masasıdır, biz bu masada yer almayız´ dedi. Ertesi gün gitti kumar masası ya da noter masası dediği masada yer aldı. Yine `Bu masada kişisel hırslar, Türkiye'nin menfaatlerinin önüne geçmiştir´ denildi. Peki, kumar ya da noter masası dediğiniz pazarlık masasına bir gün sonra sizi oturtan neydi ya da ilgili aday kişisel hırslarını Türkiye'nin menfaatlerinin önüne geçirmişse, sizi buna razı eden neydi? Kandil'de açıklama yapılıyor deniyor ki `Cumhuriyet´i yeniden kuracağız, devleti yeniden kuracağız´ hatta `Bu adaya destek vermek için biz terör eylemelerine ara veriyoruz´ deniyor. Peki biz de soruyoruz. Tüm bu açıklamalar karşısında vatandaşlarınıza şöyle bir borcunuz yok mu? Niçin sizin siyasi çizginize bu terör örgütlerinin hepsi topyekun destek açıklaması yapıyor ya da onlar destek açıklaması yapıyorsa siz niçin `Biz bütün bu açıklamaları ayağımıza alıyoruz, tüm bu açıklamaları ve tüm bu açıklamaların siyasi uzantılarını reddediyoruz´ diye ortaya bir tavır koymuyorsunuz? Mesele açıktır. Mesele nettir. Biz, bütün siyasi hayatımız boyunca vesayetin her türlüsüyle uğraştık. Türkiye'yi büyük davasından geriye bırakmak isteyen tüm bu şer şebekeleriyle uğraştık. Şimdi bunlar önümüze bir siyasi kompozisyon çerçevesinde, siyasi denklem çerçevesinde geliyor. Onun için bu seçim siyasi hayatımızın en kritik seçimidir. Sadece adaylarımızın değil, tüm aday adaylarımızın, tüm arkadaşlarımızın hep birlikte bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor."
Çelik, konuşmasının ardından adayları tanıttı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİRGülşah ÖZGEN
2023-04-12 17:53:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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