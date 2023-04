2 bin 400 öğrenci kapasiteli Antakya NATO Çadır Kenti törenle açıldı

Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ HATAY, (DHA)HATAY'da 2 bin 400 öğrencinin konaklayıp, eğitim ve öğretimine devam etmesi için NATO´nun desteğiyle kurulan Antakya NATO Çadır Kenti, törenle açıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO ve müttefik devletlere teşekkür ederek, "Bu imkanları en etkili şekilde kullanmak istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize en etkili şekilde destek olmak istiyoruz. Geleceğimiz bizim için önemlidir" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´ta meydana gelen iki depremin ardından NATO'nun kararıyla 8 bin kişilik barınma imkanı sağlayan yetenek paketi, depremzedelerin hizmetine sunulmak üzere Türkiye´ye tahsis edildi. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı´na bağlı Lojistik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Antakya´da yapımına başlanan 2 bin 400 kişilik Antakya NATO Çadır Kenti, 8 günlük çalışmanın ardından tamamlandı. YKS ve LGS´ye hazırlanan öğrencilere tahsis edilen çadır kentte, 8 öğrencinin kalabileceği çadırlar eksi 32 derece ile 49 dereceye dayanıklı, ısıtma ve soğutmanın yanı sıra yangın algılama sistemi ile donatıldı. Müzik, resim ve spor faaliyetlerinin de yapılabileceği çadır kentte, öğrencilere, ülkenin dört bir yanından gelen öğretmenler tarafından hızlandırılmış eğitim programı başlatıldı.

Çadır kentin açılış törenine, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar, bölgedeki depremzedelerin beslenme, barınma ve sağlık imkanlarının sağlanması amacıyla çalışmalara başladıklarını belirterek, "NATO tarafından depremin en çok etkilediği illerden Hatay´da 8 bin kişilik çadır kent kurulması karar alınmıştır. 9 Şubat tarihinde NATO´nun en önemli yeteneklerinden biri olan `Yetenek Paketi 156´ kararı burada alınmıştır. Tüm müttefiklerimize hızlı reaksiyon ve öz verili yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yetenek paketinin tüm bileşenleri, depremin ilk anından sonra Toronto´dan ülkemize nakledilmiştir. Çadır kent kurulumu amacıyla 125 bin metrekare alan çok kısa sürede kuruluşa hazır hale getirilmiştir. NATO´nun sadece güvenlik krizlerinde değil, doğal afetlerde de kabiliyeti tescil edilmiştir. Bugün 2 bin 400 kişilik çadır kentin açılışını yapıyoruz. Ayrıca İskenderun´da 1600, Defne´de de 4 bin kişilik çadır kent kurulumu devam ediyor" diye konuştu.

ORGENERAL CAVOLİ: HERKESİ TEBRİK EDİYORUM

NATO Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli ise depremin yarattığı tahribatın üzücü olduğunu, Türkiye´nin yaralarını sarma kabiliyetinin takdire şayan olduğunu belirterek, "İttifakımız, güçlü bir müttefik olarak Türkiye´yi bünyesinde barındırmaktan mutluluk duymaktadır. Türkiye, yaklaşık 10 hafta önce 2 felaketi ve devamında da sayısız artçı depremi yaşadı. İttifakımız bir ekip olarak buraya yardım elini uzattı. Amerika Birleşik Devletleri, İncirlik Üssü´ndeki personeli ve Türk askeriyle el ele vererek, durmaksızın bu yaraları sarmak üzere çalışıyor. NATO bu anlamda sahra hastanelerini, personelini, çadır ve gıda imkanlarını seferber etmiştir. Türkiye´nin ihtiyaç duyduğu şeyleri, sağlamaya devam edeceğiz. Bu bizim için bir ödev ve aynı zamanda bir onurdur. Bu kampı ve diğer kampları inşa etme amacıyla gayret gösteren herkesi tebrik ediyorum" dedi.

'BURADAKİ ÇALIŞMALARDA AZİM VE KARARLILIK VAR'

Bakan Akar da 6 Şubat´ta yaşanan felaketin ardından yardım gönderen herkese şükranlarını sunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Felaket çok büyük bir alanı kapsadı. 1314 milyon vatandaşımız etkilendi. Devletimiz ilk andan itibaren vatandaşının yardımına koştu. Devletimiz de yalnız değildi; 85 milyon vatandaşımız da devletinin yardımına koştu. Asil Türk milleti, depremzede vatandaşlara yardımcı olabilmek için ne buldularsa; TIR´larla buraya gönderdi. 85 milyon vatandaşımız, elinden ne geliyorsa buradaki acıyı paylaşmak için depremzedelerle hemhal oldu. Onlara şükranlarımı sunuyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımız, tüm valilerimiz ve çok sayıda belediyemiz burada ellerinde ne varsa ortaya koydu. 15 bin kamyon moloz taşınıyor bir günde. Buradaki çalışmalarda büyük bir azim ve kararlılık var."

'İLK ARAMAKURTARMA EKİBİ 05.45'TE KARARGAHTAN ÇIKTI'

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri´nin de depremin ilk anından itibaren depremzedelerin yardımına koştuğunu belirterek, "Depremzede silah arkadaşlarımız bile terlikleriyle, pijamalarıyla evlerinden çıkıp, birliğine koştu. Tüm bölge, 2´nci Ordu bölgesiydi ve komutanımız da saat 04.45´te makam odasındaydı. Süratle raporları aldı. Gerekli talimatları verip, 5.45´te ilk aramakurtarma ekibini karargah kapısından çıkardı. Mehmetçik çok azimli ve kararlı bir çalışma sergiledi. Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz de hava ve deniz koridorlarını kurmak suretiyle batıdan doğuya doğru aramakurtarma personeli ve malzemelerini gönderdi. Deniz yoluyla büyük iş makinelerini bölgeye ulaştırdı. Hasta ve yaralılarımızın tedavisi için de hızlı bir şekilde batıya nakli gemilerimizle sağlandı" diye konuştu.

'GELECEĞİMİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Dost ve müttefik devletlere teşekkürlerini ileten Bakan Akar, 90´dan fazla ülkenin yardım için ulaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Aramakurtarma timlerinin bölgeye ulaşması acildi. En önemli problemimiz, Hatay´da ortam ve şartlar çok zordu. Havalimanımız da depremden etkilenmiş ve pist kullanılamaz hale gelmişti. Hal böyle olunca tüm hava ulaşımımızı helikopterlerle yapmak zorunda kaldık. Çok şükür o günleri büyük bir azimle atlattık ve şu anda tüm gücümüzle bölgedeki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. NATO´nun bu konuda desteği çok önemliydi. Bu konuyu gerçekten önemli bir şekilde takip etmek suretiyle her türlü gayreti gösterdiler ve şu an buradaki eser ortaya çıktı. Burası elektrik, su, ısıtma ve soğutma, duş, geniş ortak alanları ve barınma alanlarıyla önemli bir imkana sahip. Süratli bir koordinasyon sonucu 8 bin öğrencimizin barınma alanı ortaya çıktı. Çadır kentin, buradaki hayatın sürdürülmesinde önemli bir katkı sağlayacağını görüyoruz. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı´nın burada önemli katkıları oldu ve bize her türlü desteği sağladılar. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı, burada hizmet verecek öğretmenlerimizin atamalarını ve tayinlerini hızlı bir şekilde yaptı. Bu imkanları en etkili şekilde kullanmak istiyoruz. En büyük yatırım, gençliğe yapılan yatırımdır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize en etkili şekilde destek olmak istiyoruz. Geleceğimiz bizim için önemlidir. Elimizden geleni bugüne kadar yaptık, bundan sonra da devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Akar, Orgeneral Cavoli ve beraberindeki heyet, çadır kentteki derslikleri gezdi. Bakan Akar ile Orgeneral Cavoli, bir derslikte sıraya oturup, bir süre sohbet etti. Bakan Akar ve beraberindeki heyet, daha sonra çadır kentte kalan öğrencilerle iftar yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAREser PAZARBAŞI

2023-04-12 20:35:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.