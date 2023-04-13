Üzerine kaya düşen otomobilde ölen öğretmenlerin yakınları, öğrencilerle buluştu



Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)ADANA´nın Saimbeyli ilçesinde okuldan eve dönerken, içinde bulundukları otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu ölen 4 öğretmenin yakınları, okulda öğrencilerle bir araya geldi. Dilek Altıparmak'ın annesi Fatma Altıparmak, ölen öğretmenler için yazılan şiiri okudu. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada öğrenciler gözyaşı döktü.

Saimbeyli-Feke kara yolunda, 6 Nisan saat 14.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde bulunduğu 01 AJN 537 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada, sürücü Dilek Altıparmak ile Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak (37) yaşamını yitirdi. Öğretmenlerin, ders bitiminin ardından oturdukları Feke ilçesine gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Öğretmenlerin cenazeleri, Kozan ve kent merkezinde çeşitli mezarlıklara defnedildi.

Hayatını kaybeden öğretmenlerden Dilek Altıparmak'ın annesi Fatma, babası Emin, kardeşleri Fatih ve Şirin Altıparmak, öğretmen Pınar Kılıç'ın eşi Muhammed Ali Kılıç, Rahime Topak'ın eşi Mehmet Topak, Himmetli İlkokulu'na geldi. Aileler, müdür yardımcısının odasında karşılandı. Fatma Altıparmak, müdür yardımcısının odasındaki fotoğrafa sarılıp öptü. Altıparmak, kızının fotoğrafının önüne çiçek bıraktı. Daha sonra aileler, öğrencilerle buluşup, yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri öğrencilere dağıttı. Öğrenciler, gözyaşı döktü.

ANNE ALTIPARMAK ŞİİR OKUDU

Aileler, okuldan ayrılmadan önce öğrencilerle birlikte okul bahçesinde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Buradaki programda öğrenciler, şiirler okundu. Aileler, daha sonra okuldan ayrılıp, olayın yaşandığı Kısık mevkisine geldi. Dilek Altıparmak'ın annesi Fatma Altıparmak, kızının hayatını kaybettiği noktada ölen öğretmenler için yazılan şiiri okudu. Şiirde, "Dört tane ögretmen taşın altında, ezildi kardeşim haberin var mı, kırılmış ayağı kolu kanadı, yüzüldü kardeşim haberin var mı?" sözleri dikkat çekti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-04-13 15:22:24



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