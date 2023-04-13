Minibüsten 251 bin uyuşturucu hap çıktı, 'Dayanamadım, çaldım' dedi



Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)-ADANA'da polisin durdurduğu minibüste yapılan aramada 251 bin 776 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.B. (29), ifadesinde, "Kolileri bir yerde gördüm. Dayanamadım ve çaldım" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, batı kentlerinden gelen bir minibüsü, Pozantı ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu. Minibüste yapılan aramada, koliler halinde paketlenmiş toplam 251 bin 776 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü H.B. gözaltına alındı. Züccaciyeci olduğu belirtilen H.B., polisteki ifadesinde, "Kolileri bir yerde gördüm. Dayanamadım ve çaldım" dedi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edine H.B., mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Pozantı Can ÇELİK

2023-04-13 16:42:41



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