Otomobilin tavanında taşınan koltukta tehlikeli yolculuk 

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA´nın Ceyhan ilçesinde, bir kişinin otomobilin tavanında taşınan koltuk takımının üzerindeki yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Adnan Menderes Bulvarı, Serap Aktaş Koşu yolunda Otogar yönüne giden otomobilin, koltuk takımlarını aracın üzerine sabitlediği, bir kişinin ise koltukların üstünde seyahat ettiği görüldü. O anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Otomobil sürücüsü, yağmurlu havada tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam ederken, aracın tavanındaki koltukta oturan kişinin ise çevreyi izlediği görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER
2023-04-14 12:20:46
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