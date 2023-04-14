Otomobilin tavanında taşınan koltukta tehlikeli yolculuk 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA´nın Ceyhan ilçesinde, bir kişinin otomobilin tavanında taşınan koltuk takımının üzerindeki yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adnan Menderes Bulvarı, Serap Aktaş Koşu yolunda Otogar yönüne giden otomobilin, koltuk takımlarını aracın üzerine sabitlediği, bir kişinin ise koltukların üstünde seyahat ettiği görüldü. O anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Otomobil sürücüsü, yağmurlu havada tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam ederken, aracın tavanındaki koltukta oturan kişinin ise çevreyi izlediği görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2023-04-14 12:20:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.