Motosikletiyle ters şeritte giderken otomobil çarptı, yaşamını yitirdi

Uğur SELÇUK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde ters şeritte giderken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Uğur Turan (17), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde İmamoğlu Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Ters şeritte ilerleyen Uğur Turan yönetimindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobille çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Turan´ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Uğur Turan'ın cenazesi, İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / İmamoğlu Uğur SELÇUK
2023-04-14 14:19:55
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