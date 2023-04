AK Parti'li Çelik: Hiç kimse terör örgütlerini ve şer cephelerini aramıza sokamayacak

Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Teşbihçiler Çarşısı´nda esnafla iftar yaptı. Çelik, "Hiç kimse bizi iftar sofralarındaki kardeşlik sofralarından ayıramayacak. Hiç kimse terör örgütlerini ve şer cephelerini aramıza sokamayacak. Kardeşlerimize gölge düşüremeyecek" dedi.

AK Parti'den Adana 1'inci sıra milletvekili adayı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da esnafla birlikte iftar yaptı. Merkez Seyhan ilçesindeki Tesbihciler Çarşısı´nda esnaflarla bir araya gelip, sohbet eden Çelik, daha sonra orucunu açtı.

'1 YIL İÇERİSİNDE DEPREM BÖLGELERİNDEKİ YARALARI SARMIŞ VE BU KONUTLARI YAPMIŞ OLACAĞIZ'

Program öncesi açıklamalarda bulunan AK Parti'li Çelik, ilk olarak depremde hayatını kaybedenleri andı. Çelik, "İnşallah kısa zamanda geride kalanların acılarını sarmak için, kısa zamanda evini barkını kaybedenlerin bir an önce evine barkına kavuşmaları için en güçlü şekilde cumhurbaşkanımız tarafından yüksek bir irade ortaya konuldu. Dün Malatya´da, bugün Diyarbakır´da konutlar ve dükkanlar çeşitli şekillerde yapılmış ve vatandaşlarımıza kazandırılmış şehir merkezleri vatandaşlarımıza teslim ediliyor. İnşallah 1 yıl içerisinde bütün deprem bölgelerindeki yaraları sarmış bu konutları da yapmış olacağız" dedi.

'HİÇ KİMSE BİZİ İFTAR SOFRALARINDAKİ KARDEŞLİK SOFRALARINDAN AYIRAMIYACAK'

Ülkenin tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi adı altında kardeşçe yaşaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesini ortaya koyduğu belirten Çelik, "İnşallah bundan sonra da her türlü şer şebekesinin ülkemize karşı ürettiği komplolara, ülkemizin çıkarlarına karşı yönelttiği suikast girişimine karşı en güçlü iradeyle karşı koymaya devam edeceğiz. Hiç kimse bizi iftar sofralarındaki kardeşlik sofralarından ayıramayacak. Hiç kimse aramıza terör örgütlerini ve şer cephelerini aramıza sokamayacak. Kardeşlerimize gölge düşüremeyecek. Adana´mız vatan dediğimizde millet dediğimizde demokrasi ve Cumhuriyet dediğimizde her zaman bir adım önde olan bir ilimizdir" diye konuştu.

'BİRLİĞİMİZİ DİRLİĞİMİZİ BOZMAYA ÇALIŞANLAR VAR'

Şehitler ve gazilerin unutulmaz fedakarlıklar yaptığını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"İşte biz bu sokaklarda rahatça, özgürce, onurluca, korkmadan bağımsızlığımızın gölgesi ardında bu iftarları yapabilelim, bu ramazan oruçlarını eda edelim bayrama kavuşalım diye yapılmış büyük fedakarlıklardır. Onlar canlarını ve bedenlerini feda ettiler. Bizler ailelerimizle birlikte özgürce yaşayalım ve bu bereket sofralarını paylaşalım diye. Şimdi buna gölge düşürmeye çalışanlar var. Birliğimizi dirliğimizi bozmaya çalışanlar var. Birliğimize beraberliğimize göz dikenler var. Bütün Adana´mızla birlikte, Türkiye´nin her tarafında iftar açmayı bekleyen kardeşlerimizle bir kere daha bu kardeşlik sofralarından söz veriyoruz ki, hiç kimse kardeşliğimizi bozamayacak." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-04-14 22:28:34



