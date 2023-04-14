Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına devrildiği kazada sürücü Cumhur Aydın (55), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhur Aydın yönetimindeki 80 EE 811 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından devrilen otomobilden çıkarılan sürücü Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aydın'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-04-14 22:42:01



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