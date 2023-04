ADANA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Can Özşenoğlu (32), alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası polis merkezine götürülen alkollü sürücü, gözaltına alındı.Kaza, saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. E.S. yönetimindeki 01 FS 009 plakalı otomobil, yaya geçinden yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Can Özşenoğlu'na çarptı. Otomobilin altında yaklaşık 20 metre sürüklenen Özşenoğlu, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Özşenoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen otomobil sürücüsü E.S.'nin yapılan kontrollerde 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA))Görüntü Dökümü

----------------------------

Kazaya karışan otomobil

Otomobilin çekiciye yüklenmesi

Hayatını kaybeden Mehmet Can Özşenoğlu'nden geriye kalan ayakkabıları

Kazanın yaşandığı yaya geçidiHaber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Adana / Seyhan Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

2023-04-15 05:36:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.