7 kilo eroinle yakalandı, `Uyuşturucu olduğunu bilmiyordum´ dedi

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da bir otomobilde narkotik köpeği 'Uzi' ile yapılan aramada kapı boşluklarına gizlenmiş 7 kilo 355 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan, ifadesinde, "Bunların uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Borcum olduğu için para karşılığı taşıyordum" diyen sürücü İdris T. (40) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili İncirlik bölgesindeki uygulama noktasında durdurdu. Ekiplerin araçta narkotik köpeği Uzi ile yaptığı aramada kapıların boşluklarına gizlenmiş, paketler halinde 7 kilo 355 gram eroin ele geçirildi. Sürücü İdris T. gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinde "Bunların uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Borcum olduğu için para karşılığı taşıyordum" dediği belirtilen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdris T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK
2023-04-15 09:55:50
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