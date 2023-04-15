Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem



SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Saimbeyli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.37'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinin yanı sıra ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Saimbeyli Akif ÖZDEMİR

2023-04-15 12:59:10



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