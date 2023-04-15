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Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem

DHA

Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem


SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Saimbeyli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.37'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinin yanı sıra ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Saimbeyli Akif ÖZDEMİR
2023-04-15 12:59:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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