Balık tutarken koluna batan oltanın kancasını itfaiyeciler kesti

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Ceyhun ÖZER/ CEYHAN, (Adana), (DHA)ADANA'da, gölde balık tutan Suat A.'nın koluna batan olta kancasını itfaiye ekipleri kesti. Suat A., daha sonra da hastaneye götürüldü.

Ceyhan ilçesinde Suat A.'nın koluna balık tutmak için gittiği gölde olta kancası takıldı. Kancanın ucu derisine saplanan Suat A., sağlıkçılardan yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, kancanın çıkartılması için itfaiyecilerden destek aldı. Ceyhan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hassas bir operasyonla kancanın ucunu kesip derinin parçalanmasını önledi. İtfaiyecilere teşekkür eden Suat A., sağlıkçılar tarafından kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2023-04-15 17:11:27



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