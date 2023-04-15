Adana Demirspor - Kasımpaşa 5-0

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Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Mehmet Salih Mazlum

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç ÖzbirSvensson, Morel, Semih(Dk.82 Mert Çetin), Rodrigues, Stambouli, Ndiaye (Dk.65 Onyekuru), Yusuf Sarı (Dk.65 Gökhan), Akintola (Dk.77 Emre Akbaba), Belhanda, Cherif Ndiaye(Dk.82 Guldbrandsen)

KASIMPAŞA: Günay GüvençFabiano, Tarkan , Djilobodji, Yasin (Dk.64 Ben Ouanes), Mickael Tırpan, Mustafa (Dk.46 Koita), Hajradinovic (Dk.46 Aytaç), Eysseric, Chouiar (Dk.82 Ahmet Emin), Mamadou Fall

GOLLER: Dk. 18, Dk.21 Akintola, Dk.27 Yusuf, Dk.80 Cherif Ndiaye, Dk.90 Belhanda (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Morel, Semih (Adana Demirspor), Yasin, Djilobodji, Fabiano (Kasımpaşa)Spor Toto Süper Lig'in 29´uncu haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa´yı 5-0 yendi.

8´inci dakikada Adana Demirspor´da korner kullanan Rodrigues, pasla Belhanda´yı gördü. Belhanda şık bir çalımla ceza sahası içerisine girdi. Belhanda´nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay´dan kornere çıktı.

9´uncu dakikada Adana Demirspor´da topla buluşan Cherif Ndiaye, ceza sahası dışından sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

11´inci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Rodrigues, soldan ceza sahası içerisine girdi. Rodrigues´in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Akintola´nın sert vuruşunda Kasımpaşa´da Djilobodji meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

18´inci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Yusuf´un ara pasıyla buluşan Akintola, bekletmeden sert vurdu. Akintola´nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0

21´inci dakikada Adana Demirspor´un atağında top ceza sahası içerisine karambolde kaldı. Karambolde Fabiano´nun ters dokunuşunda Akintola ceza sahası içerisinde topla buluştu. Akintola´nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:2-0

26´ncı dakikada Adana Demirspor´da serbest vuruş kullanan Yusuf topu doğrudan kaleye gönderdi. Yusuf´un vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

27´nci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Cherif Ndiaye, Yusuf´a pası gönderdi. Yusuf, topla beraber ceza sahası içerisine girdi. Yusuf´un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:3-0

Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor´un 3-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.

47´nci dakikada Adana Demirspor´da ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye´nin sert vuruşunda top kaleci Günay´dan oyuna geri döndü.

54´üncü dakikada Kasımpaşa´da ceza sahası önünde topu bulan Aytaç´ın sert vuruşunda kaleci Ertaç, gole izin vermedi.

55´inci dakikada Adana Demirspor´da Svensson, Cherif Ndiaye´ye pasını gönderdi. Cherif Ndiaye´nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay´da kaldı.

60´ıncı dakikada Kasımpaşa´nın atağında Eysseric topu önünde buldu. Eysseric´in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç´ta kaldı.

62´nci dakikada Adana Demirspor´un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Akintola, ceza sahası içerisindeki Svensson´a gönderdi. Svensson´un sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

69´uncu dakikada Kasımpaşa´da atak geliştiren Koita, ceza sahası içerisine girdi. Rodrigues´in müdahalesiyle Koita yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk beyaz noktayı gösterdi. Ümit Öztürk, VAR ile yaptığı görüşmede pozisyonun öncesinde Ofsayf olduğu kararı çıktı ve penaltı iptal edildi.

80´inci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Yusuf, sağdan ceza sahası içerisine koşan Cherif Ndiaye´yi gördü. Cherif Ndiaye´nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:4-0

86'ncı dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Morel'e Aytaç müdahale etti.

90'ıncı dakikada Hakem Ümit Öztürk, VAR'dan gelen uyarı sonucu incelemeye gitti. Hakem Ümit Öztürk, inceleme sonucu penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşu için topun başına gelen Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:5-0

Karşılaşma Adana Demirspor´un 5-0´lık galibiyetiyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-04-15 18:01:59



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