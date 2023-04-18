Kokain alırken yakalandılar, biri `Haberim yok´ diğeri `Emanet´ dedi

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da polis, uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı. Üzerlerinde kokain ve esrar ele geçirilen Kadir Ö.´nün "Uyuşturucuyu emaneten aldım", Mansur V.´nin ise "Uyuşturucudan haberim yok" diye ifade verdiği belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi´nde düzenledikleri operasyonla uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Nadir Ö.´nün, Kadir Ö. ile Mansur V.´ye 108 gram kokain, 1 gram esrar verdiği tespit edildi. Uyuşturucu maddeyi alan Kadir Ö´nün, "Uyuşturucuyu emaneten aldım" Mansur V.´nin ise "Uyuşturucudan haberim yok" diye ifade verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kadir Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-04-18 10:05:16
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