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Montella: Hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz

DHA

Montella: Hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz


Can ÇELİK / ADANA, (DHA) Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımın her daim mücadele içinde olduğunu belirterek, "Biz yukarıdayız ve hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden  Adana Demirspor´da 5-0 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrası yarın oynanacak Konyaspor maçı için hazırlıklar devam ediyor. Mavi lacivertli ekip ısınma ve taktik antrenmanlarını teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Montella, her maça ciddiyetle hazırlanıp hedefe odaklandıklarını vurguladı. Takım olarak geçmişe değil geleceğe baktıklarını kaydeden Montella, sıkı çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
"HAYALLERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
Her maçı bittikten sonra müsabakayı geride bıraktıklarını söyleyen İtalyan hoca, "Önemli bir galibiyet elde ettik. Ama artık bir sonraki maç bizim için çok daha önemli. Maçtan maça koşacağımız bir periyot bizi bekliyor. Biz yukarıdayız ve hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstediğimiz hayallerin peşini bırakmayacağız. Önümüzdeki iki maçtan puanlarla döneceğiz" diye konuştu.
"ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAĞIZ"
Adana Demirsporlu savunma oyuncusu Kevin Rodriges ise kritik ve zor bir deplasmana gittiklerini hatırlatarak, "Şu an gayet iyi hissediyoruz. Bulunduğumuz seviyede kalmak ve daha yukarıya çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Zor bir maç olacağının ve iyi bir takıma karşı mücadele edeceğimizin farkındayız. Deplasman maçları daha zor görülebilir ama biz her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmak için sahaya çıkıyoruz" dedi.
"HEDEFİMİZ AVRUPA´YA GİTMEK"
Mavi lacivertli ekibin forvetlerinden Cherif Ndiaye ise geçen hafta güzel bir maçı geride bıraktıklarını, alınan sonuç nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi. Sahada ekip halinde hareket ettiklerini ifade eden Ndiaye, "İyi mücadele ettik. Beraber savunma yapıp beraber hücum ettik. Bunun sonucu da skora yansıdı. Takım içindeki uyumumuz çok iyi. Ben de kolay bir şeklinde adapte olabildim. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Hedefimiz Avrupa´ya gitmek ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Yoğun maç trafiği futbolun içinde var. Biz de buna göre hazırlanıyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Vincenzo Montella´nın konuşması
Kevin Rodriges´in konuşması
Cherif Ndiaye´nin konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-04-18 11:44:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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