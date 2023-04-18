Ümit Özdağ: Belime silahımı takar kendimi korurum

Bilinçli yapılan egzersiz kalp sağlığı ve diyabet gibi pek çok hastalığı önlüyor



ADANA, (DHA)ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Adana'daki programında kendisine Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından koruma ekibi verilmesinin reddedildiğini belirterek, "Belime silahımı takar kendimi korurum" dedi.

Akşam saatlerinde Adana'ya partisinin yarın için düzenlediği programlara katılmak üzere gelecek olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Özdağ, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından kendisine koruma ekibi verilmesinin reddedildiğini kaydetti. Özdağ, "Bu akşam Adana´da olacağım. Adana Emniyet Müdürlüğü bana koruma ekibi vermeyi reddetmiş. Adana Emniyet müdürüne iletilmek üzere yazıyorum. Belime silahımı takar kendimi korurum. Bundan sonra ekip yollasan da istemiyorum. Beni koruyacak binlerce Adanalı var" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2023-04-18 17:54:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.