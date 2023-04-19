Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)-ADANA'da uyuşturucu satışı yapan 'torbacı'lara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan 'torbacı'lara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Yüreğir ilçesinde bir eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada kitap sayfalarına sarılmış 22,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi; Emre A. gözaltına alındı. Polis, Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde de 2 kişinin bulunduğu motosikleti durdurup, arama yaptı. Ekipler, aramada sigara paketine gizlenmiş 9,45 gram sentetik uyuşturucu buldu. Sürücü Mustafa A. ile yanındaki Mustafa M. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emre A. ile Mustafa M. tutuklandı, Mustafa A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-04-19 10:39:37



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