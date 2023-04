Ümit Özdağ: Ben kendimi korurum

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)-ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana ziyaretinde kendisine koruma tahsis edilmediğini belirterek, İl Emniyet Müdürlüğü'nün doğru bir karar vermediğini söyledi. Özdağ, "Eğer Adana'da bana yönelik bir tehdit olmadığını düşünüyorsanız; o sizin düşünceniz. Ben kendimi korurum" dedi.

Adana'da temaslarda bulunan Ümit Özdağ, bu sabah Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Burada konuşan Özdağ, partisinin bulunduğu ATA İttifakı'nın 'Ne mutlu Türküm diyene' demekten vazgeçmeyen tek ittifak olduğunu, seçime katılan diğer ittifakların bu cümleyi söyleyemeyeceğini belirtti. Millet ve Cumhur ittifaklarını eleştiren Özdağ, mültecilerin ülkelerine dönmesi için Zafer Partisi ile Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a oy verilmesi çağrısında bulundu. Özdağ, iktidara geldikleri takdirde ülkedeki mülteci ve kaçakları gerekirse zorla geri göndereceklerini söyledi.

'ADANA DIŞINDA HİÇBİR YERDE SORUN ÇIKMADI'

Dün yaptığı, "Bu akşam Adana'da olacağım. Adana Emniyet Müdürlüğü bana koruma ekibi vermeyi reddetmiş. Adana Emniyet Müdürü'ne iletilmek üzere yazıyorum. Belime silahımı takar, kendimi korurum. Bundan sonra ekip yollasan da istemiyorum. Beni koruyacak binlerce Adanalı var" paylaşımı ile ilgili soru üzerine Özdağ şunları söyledi:

"Herhalde Türkiye'de tehdit sıralamasında önde gelen isimlerden birisiyim. Seçim ortamında sağlıklı düşünen bir emniyet, hiçbir şey söylemeye gerek kalmadan bir parti genel başkanının bir il ziyaretinde, hele böyle provokatif bir ortamda gereken tedbirleri alır. Benim koruma polisim her ile gelmeden önce irtibat kurar ve bildirir. Şu ana kadar Adana dışında hiçbir yerde sorun çıkmadı. Bir tek, Adana'da bize verilen cevap şu oldu; 'Koruma Şube olarak bir polis ile korunan kişilere koruma vermiyoruz. Böyle bir karar aldık ve uyguluyoruz.' Kardeşim, sizin kararınız hiç önemli değil. Bu tehdit değerlendirmesine göre yapılacak bir uygulamadır. Eğer Adana'da bana yönelik bir tehdit olmadığını düşünüyorsanız; o sizin düşünceniz. Ben kendimi korurum. Ama bunun doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Onun için sosyal medyada paylaştım. Birçok emekli polis, jandarma arkadaşlar da silahlarını takmışlar, il başkanlığımız önüne 'Biz koruruz' diye gelmişler." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-04-19 12:47:23



