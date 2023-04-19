4 öğretmenin öldüğü bölgede, kayalar için çalışma

Ali GÖKDAL/SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)-ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde yamaçtan kopan kayaların bir otomobile düşmesi sonucu 4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede, kayalar iş makineleri ile kontrollü olarak parçalanıp, kapanan yola düşürülüyor.
Saimbeyli-Feke kara yolunda, 6 Nisan'da saat 14.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde olduğu 01 AJN 537 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada sürücü Dilek Altıparmak (32), Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak (37), yaşamını yitirdi. 4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nün sahası olan Kısıklı mevkisinde yapılan çalışmada, kayalar iş makineleri ile kontrollü olarak parçalanıp, kapanan yola düşürülüyor. Düşürülen parçalar da ekiplerce yoldan temizleniyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Saimbeyli Ali GÖKDAL
2023-04-19 13:30:27
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