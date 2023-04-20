Kazaya müdahale eden trafik polisi, iki otomobilin çarpması sonucu şehit oldu

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kazaya müdahale edip, trafiği yönlendiren polis memuru Musa Keskin (53), iki otomobilin çarpması sonucu şehit oldu.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dutlupınar mevkisinde meydana geldi. Yaralamalı trafik kazasına müdahale eden ekipte bulunan polis memuru Musa Keskin, trafiği yönlendirirken önce Ali Can Ç. yönetimindeki 80 FV 377 plakalı otomobil, ardından da Mehmet O. yönetimindeki 06 BC 2401 plakalı başka bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Meslektaşlarının durumu telsizle bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Keskin, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Kazanın ardından iki otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER
2023-04-20 00:25:06
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