Şehit polis memurunun cenazesi, törenin ardından memleketi Elazığ'a gönderildi

Ceyhun ÖZER/ ADANA, (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, kazaya müdahale edip trafiği yönlendirirken, otomobil çarpmasıyla şehit olan polis memuru Musa Keskin'in (53) cenazesi, Adana Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan törenin ardından memleketi Elazığ'a gönderildi. Keskin, memleketinde toprağa verilecek.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dutlupınar mevkisinde meydana geldi. Yaralamalı trafik kazasına müdahale eden ekipteki polis memuru Musa Keskin, trafiği yönlendirirken önce Ali Can Ç. yönetimindeki otomobil, ardından da Mehmet O. yönetimindeki başka otomobilin de çarpmasıyla metrelerce savruldu. Meslektaşlarının durumu telsizle bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Keskin, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Kazanın ardından 2 otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
ELAZIĞ'A UĞURLANDI
Şehit polis memuru Musa Keskin için Adana Emniyet Müdürlüğü'nde tören yapıldı. Adana Valisi Süleyman Elban ile İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin katıldığı törenle, şehit Keskin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'a uğurlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER
2023-04-20 10:33:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.